SON DAKİKA HABERLER: Araç sahipleri dikkat! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

VALE GÖREVLİLERİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLACAK

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle vale görevlilerinde aranacak şartlar belirlendi. Buna göre; vale görevlisi mesleki yeterlilik belgesine ve kullanılacak araç cinsine uygun sınıf sürücü belgesine sahip olacak.

Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından mahkûm olanlar ile bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunanlar, vale görevlisi olamayacak.





Yine son 5 yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazasına karışan, uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak ya da alkollü şekilde araç kullanan ve hız kurallarını ihlal ettiği için sürücü belgesi birden fazla geri alınan veya daimî olarak iptal edilen kişiler, vale görevlisi olamayacak.

Valilik veya kaymakamlıklarca yetkili idare, emniyet, jandarma, şoförler odası ve vale hizmeti alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerinden oluşturulan bir komisyon marifetiyle vale işletmeleri belirli aralıklarla denetlenecek.

Yönetmeliğe aykırı hareket eden vale işletmelerine Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümleri, Kabahatler Kanununun 22 ve 32'inci maddeleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecek.