Son dakika: İstanbul'da çıldırtan trafik! Daha mesai bile bitmeden kilitlendi...

İstanbul'da 'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.
İstanbul'un bir çok noktasında olduğu gibi, Kadıköy D-100 Karayolu'nda da her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Trafikte araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 itibariyle yoğunluk yüzde 65'e çıktı.
DAHA MESAİ ÇIKIŞI BİLE GERÇEKLEŞMEDİ
Cuma günleri İstanbul'da trafik çilesinin ikiye katlandığı biliniyor. Ancak daha mesai bitimine birkaç saat kala bile trafiğin kilitlenmesi iş çıkışında vatandaşları zorlayacak gibi görünüyor.