Son dakika: İstanbul'da çıldırtan trafik! Daha mesai bile bitmeden kilitlendi...

İstanbul'un bir çok noktasında olduğu gibi, Kadıköy D-100 Karayolu'nda da her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafikte araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 itibariyle yoğunluk yüzde 65'e çıktı.