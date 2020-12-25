Son dakika: Sabiha Gökçen'e iniş yapan Pegasus uçağının düşmesi ile ilgili kritik rapor tamamlandı: Kusurlu bulundular

Son dakika haberi: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, havalimanı otoritesi, şüpheli kaptan pilot ile Yeşilköy ve Sabiha Gökçen havalimanlarında görevli 2 hava trafik kontrolörü asli kusurlu bulundu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında, şüpheli kaptan pilot Mahmut Aslan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Anadolu Adalet Sarayına getirilmiş ve burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
NE OLMUŞTU?
5 Şubat 2020 tarihinde İzmir-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Pegasus Havayolları şirketine ait Boeing 737-86J uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert iniş gerçekleştirdikten sonra kontrolden çıktı. Uçak pistten çıkarak kaza yaşadı. Kazada 3 vatandaşın enkazdan cansız bedeni çıkarıldı. 177 kişi ise yaralandı.