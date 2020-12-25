Yasak aşk şoku! CHP’li vekile görüntülü şantaj

Son dakika haberi: Taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) akıllara durgunluk veren bir şantaj olayı yaşandı. Yasak aşk, gizli kayıt ve şantaj gibi bir entrika romanında olması gereken bütün unsurların yer aldığı skandalın bir tarafında CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Özgür Karabat, diğer tarafında ise CHP'li Aynur Doğan ve partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu altı kişilik şantaj şebekesi var. CHP'de yaşanan son skandal şöyle gelişti:





CHP'Lİ VEKİL VE AYNUR DOĞAN YASAK AŞK YAŞADI

Şantaj skandalının merkezinde yer alan CHP Milletvekili Özgür Karabat, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili olarak seçildikten sonra yaşadığı yasak aşk yüzünden bir şantaj şebekesinin tuzağına düştü. CHP Çekmeköy İlçe Teşkilatı mensubu olan Aynur Doğan isimli kadın, parti içinde yükselme hedefi ile milletvekili Özgür Karabat'la tanıştı.

ÜSKÜDAR'DAKİ EVİNDE BİRLİKTE OLDU: Daha sonra evli ve bir çocuk babası olan Karabat ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Karabat kadının Üsküdar'daki evine giderek kadınla birlikte oldu.





GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

İlerleyen süreçte partide istediği gibi yükselemeyen ve işe yerleştirilmeyen Aynur Doğan, arkadaşlarıyla birlikte Karabat'a şantaj yapmaya karar verdi ve bir plan yaptı. CHP'li vekil ile birlikte oldukları evin yatak odasındaki yangın duman sensörü içine gizli kamera düzeneği yerleştiren kadın, Karabat'la mahrem anlarını kayda aldı.

10 MİLYON TL İSTEDİLER

Aynur Doğan ile son yaşadıkları birliktelikten birkaç gün sonra CHP'li Karabat, bilinmeyen bir numaradan arandı. Sonradan Aynur Doğan'ın arkadaşı olduğu belirlenen kişi, Karabat'la yaptığı telefon görüşmesinde, ellerinde görüntülerinin bulunduğunu söyledi. Karabat'ı görüntüleri yaymakla tehdit eden kişi, bu görüntüleri silme karşılığında Karabat'tan tam 10 milyon TL istedi.

EŞİNE ANLATTI, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Karabat ise söz konusu teklifi kabul etmedi. Bir müddet sonra yeniden arayan şantajcı, bu kez 1 milyon TL karşılığında görüntüleri imha etmeyi önerdi. Gelen tehdit ve şantajlardan bunalan Karabat, sonunda yaşadığı gayri meşru ilişkiyi eşine itiraf edip şikâyetçi olmaya karar verdi. Karabat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu ve soruşturma başlatıldı.

MECLİS ÜYESİ DE VAR

Milletvekili Karabat'ın verdiği bilgiler üzerine inceleme yapan emniyet ekipleri, tehdit ve şantaj olayında Aynur Doğan ile CHP eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında yer aldığı 6 şüphelinin bulunduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanmamak için patates hat kullandıkları belirlendi. Polis ekipleri Karabat'a yönelik şantaj mesajlarına da ulaştı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi olan Bozkurt'un Karabat'a yapılan şantajda şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu doğrultusunda olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.

BAYKAL'A YAPILAN KUMPAS GİBİ

CHP'de yasak aşk eksenli şantaj skandalı daha önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2010'da CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yaptığı kaset kumpasını akıllara getirdi. Parti içinde ortaya çıkan taciz ve tecavüz vakalarını örtbas etmek için elinden geleni yapan CHP yönetiminin parti içindeki bu şantaj skandalı karşısında nasıl bir tutum takınacağı ise merak konusu.

CHP'DE NELER OLUYOR?

CHP'de bilindiği gibi günlerdir birbiri ardına cesur davranarak yaşadıkları tacizleri şikayet eden partili kadınlar gündemdeydi. Yaşanan bu son skandalda da CHP'li vekile kumpas kuran ve şantaj yapan ekibin yine CHP'liler olması dikkat çekerken parti içindeki duruma ilişkin endişeleri arttırıyor.