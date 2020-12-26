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Çek için son dakika düzenlemesi! Çek tarihinden önce ödeme yapılmayacak

TBMM , son dakika önergesi ile çeklerle ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Yapılan değişikliğe göre çekler üzerinde yazılan düzenleme tarihinden önce ödeme yapılması için bankaya ibraz edilemeyecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 26.12.2020 19:33 Son Güncelleme: 26.12.2020 19:39 ABONE OL
Çek için son dakika düzenlemesi! Çek tarihinden önce ödeme yapılmayacak

TBMM Genel Kurulu'nda Kitle İmha Silahlarının Yayılması ve Finansmanın Önlenmesi Yasa Teklifi ele alınırken AK Parti ve MHP, düzenlemeye çekler ile ilgili yeni bir madde eklenmesi için son dakika ortak önerge verdi. Önergeye muhalefet partilerinden de itiraz gelmedi. Önerge Genel Kurul'da kabul edildi. Kabul edilen önerge Çek Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Mevcut yasaya göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar çeklerin üzerinde yer alan tarihten önce ilgili bankaya ibrazı geçersiz sayılıyordu.



Önerge ile yapılan düzenleme kapsamında bu tarih 31 Aralık 2021'e ertelendi. Böylece bir yıl daha, çeklerin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kalındı. Düzenlenenin pandemi koşulları nedeniyle yapıldığı belirtildi.

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Çek için son dakika düzenlemesi! Çek tarihinden önce ödeme yapılmayacak
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