Çek için son dakika düzenlemesi! Çek tarihinden önce ödeme yapılmayacak

TBMM Genel Kurulu'nda Kitle İmha Silahlarının Yayılması ve Finansmanın Önlenmesi Yasa Teklifi ele alınırken AK Parti ve MHP, düzenlemeye çekler ile ilgili yeni bir madde eklenmesi için son dakika ortak önerge verdi. Önergeye muhalefet partilerinden de itiraz gelmedi. Önerge Genel Kurul'da kabul edildi. Kabul edilen önerge Çek Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Mevcut yasaya göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar çeklerin üzerinde yer alan tarihten önce ilgili bankaya ibrazı geçersiz sayılıyordu.