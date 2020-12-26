“Erdoğan haricinde İslam’ı açıkça savunan lider yok”

Senegal'de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "2020 Yılın Kişisi" seçen Jamra isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) Başkan Yardımcısı Mame Mactar Gueye, ödülü verme nedenlerini açıkladı. Gueye, "Bugüne kadar sadece bu topluma fayda sağlayan Senegalli isimleri seçmiştik ama bu yıl daha uluslararası bir şey yapmak istedik. Sadece Senegal'e değil tüm insanlığa faydası dokunan kim olabilir diye düşünürken 4 isim belirledik. Diğer 3 ismi söylemeyeceğim ama herkesin ortak kararı Erdoğan oldu. 30 kişiydik 1 kişi bile itiraz etmedi. Şunu gördük ki Erdoğan haricinde dünyada İslam'ı bu kadar açıkça savunan başka lider yok. Erdoğan'ı, Hz. Muhammed'in resmedildiği karikatür krizindeki cesareti, dünyanın her yerinde İslamofobiye karşı aldığı tavır ve zulme uğramış toplumlara verdiği destek nedeniyle yılın kişisi seçtik" dedi.Erdoğan'ın Afrika, özellikle Senegal ile kazan-kazan temeline dayanan ilişkiler kurduğunu hatırlatan Gueye, "Erdoğan, bizimle, eski sömürgeciler gibi 'biz olmadan bir şey yapamazsınız' nazarıyla değil de İslam'ın da özüne uygun olarak eşitlik temelinde bir ilişki kurdu" diye konuştu.Erdoğan'a sembolik bir hediye vermek istediklerini belirten Gueye, "Gönlümüzden geçen Erdoğan'ın Senegal'e gelmesi ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanarak bu hediyeyi alması. Ya da Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği gidişimizi kolaylaştırırsa Ankara'ya giderek bizzat biz teslim edebiliriz. Bir diğer ve en son seçenek de Dakar Büyükelçiliği'ne bırakmak" diye konuştu.