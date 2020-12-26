Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ müdahalesine dava

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 25 Mart 2009'da bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında dava açıldı. Aralarında FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast girişiminden mahkum eski yarbay Davut Uçum ile eski astsubay Aydın Özsıcak'ın da olduğu 17 kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma", "zincirleme şekilde yalan tanıklık" ve "suç uydurma" gibi suçlardan iddianame hazırlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, soruşturma dosyasında FETÖ/ PDY'nin amaçları ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok iş ve işlemler yapıldığı aktarıldı. İsimli isimsiz birçok ihbar mektubuyla yüzün üzerinde kişinin telefonlarının dinlendiği ve soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi. Sabıkalı ve kriminal şahıslara Muhsin Yazıcıoğlu'nun hukukunu koruma görüntüsü altında yalan tanıklık yaptırıldığı, ortam dinlemesi ile zorlama deliller ihdas edildiği belirtildi.