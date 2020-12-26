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Sağlık Bakanlığınca 'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

Valisi , tarafından gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:04 ABONE OL
Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

Vali Doğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.

Doğan, "Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı
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