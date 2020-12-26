Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

Vali Doğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.
Halkımıza en iyi şekilde hizmet sunabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulans ilimize ulaşmıştır. Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. pic.twitter.com/fZ74Eb7NxP— Rahmi Doğan (@dogan_rahmi) December 26, 2020
Doğan, "Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.