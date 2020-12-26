Son dakika haberi | Eski Yunan Dışişleri Bakanından teröritbaşı Öcalan itirafı! "Valizi yanından ayırmazdı..."

"KÜÇÜK VALİZİ YANINDAN AYIRMAZDI"

"Öcalan nereye gitse, beraberinde küçük bir valizi de yanından ayırmazdı. Nairobi'de yakalandığında bu valizi otomobilde bıraktı. EYP mensubu Savas Kalenderidis (Öcalan'ın koruması olan eski Yunan ajanı) arayıp, valizde patlayıcı madde bulunabileceğini, Öcalan'ın yakalanması halinde intihar etmek için kullanmak için bu valizi beraberinde taşıyor olabileceğini söyledi. Valiz, Yunan Büyükelçiliği'nde açıldı. İçinden 100 dolarlık banknotlar halinde çok büyük bir para çıktı."

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre; Pangalos'un kitabında şu ifadeler de yer aldı: "Kürtler, Kurtuluş Savaşı'ndan (1922) beri düşmanımızdı. Yunan Dışişleri'ndeki örtülü ödenekten, Kürtlere burs ve hastanelerimizde tedavi olmaları için büyük para ayrılıyordu."