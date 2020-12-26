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Son dakika: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika haberi... TBMM , terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi için BM’nin listesinde yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasını sağlayacak yasayı kabul etti. Yasa, internet ortamında yardım toplama cezalarını arttırırken, terörü finanse eden dernek yönetimlerinin görevden uzaklaştırılmasını da sağlıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 27.12.2020 01:18 Son Güncelleme: 27.12.2020 01:26 ABONE OL
Son dakika: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası şu değişiklikleri içeriyor:

MAL VARLAKLARI DONDURULACAK: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) listesinde yer alan kişi ve kuruluşların her türlü fon toplaması, Türkiye'de şube açması, iş yapması yasak olacak. Bu kişi ve kuruluşların yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı halinde Denetim ve İşbirliği Komisyonunun önerisi üzerine Türkiye'deki mal varlıkları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin dondurulacak.

DERNEK YÖNETİMLERİNE YAPTIRIM: Terör, uyuşturucu ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı bir dernek hakkında dava açılmışsa yöneticileri İçişleri Bakanı tarafından görevden alınabilecek.

İNTERNETTE YARDIM TOPLAMA: İnternet üzerinden izinsiz yardım toplayanlara erişim engeli getirilecek. Buna uymayanlara verilen 200 bin liraya kadar para cezası kesilebilecek.

BİR AY TATİLE GİRDİ!

26 Ocak 2021 tarihine kadar meclis, bir ay tatile girdi.

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Son dakika: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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