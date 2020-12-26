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Son dakika: Türkiye’de eylem hazırlığında olan ’lılar yakalandı

’da, terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerinde çıkan dijital materyallerde bomba yapımı dokümanların olduğu ortaya çıkarken Türkiye’de eylem yapma hazırlığında oldukları anlaşıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:49 Son Güncelleme: 26.12.2020 17:39 ABONE OL
Son dakika: Türkiye’de eylem hazırlığında olan DEAŞ’lılar yakalandı

Ankara'da, DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerinde çıkan dijital materyallerde bomba yapımı dokümanların olduğu ortaya çıkarken Türkiye'de eylem yapma hazırlığında oldukları anlaşıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışması sonucunda DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 1'i Mısırlı, 3'ü Irak uyruklu 4 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalan teröristlerin üzerinde yakalan dijital materyallerde çok sayıda bomba yapımı ile ilgili doküman, örgütsel fotoğraflar ve DEAŞ terör örgütü nün eylem çağrısı yaptığı yayınlar ortaya çıktı. Teröristlerin, Türkiye'de eylem yapmak için yazıştıklarını belirlendiç Yakalanan teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Türkiye’de eylem hazırlığında olan DEAŞ’lılar yakalandı
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