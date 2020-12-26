Son dakika: Türkiye'nin satın aldığı corona aşısında yeni gelişme! Faz-3 raporu açıklandı...

Son dakika haberi... 14 Eylül'de başlatılan Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan ön rapor CoronaVac aşısının etkili ve güvenilir olduğunu ortaya koydu. Ön rapora göre, gönüllü 9 bin 150 kişiden 7 bin 371'i Faz-3 çalışmalarına alındı. Bunlardan 4 bin 759'u (yüzde 64,6) aşı kolunda, 2 bin 612'si (yüzde 35,4) ise plasebo (boş aşı) kolunda yer aldı.

Toplam 7 bin 371 gönüllüye 10 bin 828 doz uygulandı. Çalışma kapsamında 3 bin 457 gönüllüye iki doz uygulama yapıldı.