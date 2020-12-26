Son dakika: Yargıtay Üyesi Korona’ya yenik düştü

Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneye yaşamını kaybetti.

Altunok'un vefat etmesi yargı teşkilatını yasa boğdu. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz,"Değerli meslektaşım Yargıtay Üyesi Nihat Altınok' un vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Mekanı cennet olsun"dedi.

Edinilen bilgiye göre, Altunok'un cenazesi Covid-19 tedbirleriyle yarın saat 14:00'da Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Nihat Altunok, 17/25 Aralık döneminde FETÖ'ye karşı başlatılan mücadelenin önder isimlerindendi. 2014'te HSYK Kanunu'nun değişmesi ardından Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığı görrvine getirilmiş ardından aynı yıl Yargıtay üyeliğine seçilmişti.