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yurtdışından gelecek yolcularda PCR test zorunluluğunu erteledi

tarafından yapılan açıklamaya göre yurtdışından gelecek yolculardan istenen negatif PCR test zorunluluğu 30 Aralık'a ertelendi.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 20:35 Son Güncelleme: 26.12.2020 20:41 ABONE OL
THY yurtdışından gelecek yolcularda PCR test zorunluluğunu erteledi

Türk Hava Yolları (THY), 'Yurtdışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine' başlığıyla bir duyuru gerçekleştirdi. Buna göre Yurtdışından geleceklerde istenen negatif PCR test zorunluluğu 2 gün ötelenerek, 30 Aralık'a erteledi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklaması şu şekilde;

PCR test güncelleme. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcularımız için istenen negatif PCR testinin ibraz zorunluluğu. 30 Aralık 2020 tarihi olarak güncellenmiştir. Detay için lütfen Türk Hava Yolları sosyal medya hesabımızı takip ediniz.

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THY yurtdışından gelecek yolcularda PCR test zorunluluğunu erteledi
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