Alman aşısı, onay verene yapılacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ve BioNTech'in ürettiği Kovid- 19 aşısının gecikmesinde üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesinin etkili olduğunu belirtti. Üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldığını belirten Koca, aşıyı kullanmak için vatandaşlardan onam alınacağını açıkladı. Alman aşısını olmak isteyen vatandaşlara önce aşıya ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacak. Vatandaşlara aşının kaç doz halinde uygulanacağı, aşının üretiminde kullanılan mRNA teknolojisinin ne olduğu, aşının yan etkileri tek tek anlatılacak. Vatandaşlara, aşılama işlemine karşı bir alerjiye sahip olup olmadıkları da sorulacak. Bunların ardından da onay alınarak aşı vurulacak.