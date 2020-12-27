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İki şehit annesini ağlatan sürpriz

ve ’de yaşayan iki şehit annesi, oğullarının isimlerinin parka ve okula verilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadı. Oğlunun adını tabelada gören 72 yaşındaki Emel teyze gözyaşlarına boğuldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
İki şehit annesini ağlatan sürpriz
Ankara'da 1992 yılında şehit düşen Jandarma er Zafer Hışım'ın ismi İzmir Buca'daki parka verildi. Şehit annesi Emel Hışım (72) oğlunun isminin verildiği parktaki tabelayı görünce gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesi Emel Hışım'ın hayali Buca Gaziler Mahallesi Muhtarı Kerem Şeker'in girişimleriyle gerçeğe dönüştü. Evinin karşısındaki parkta şehit oğlunun isminin yazdığı gören anne Hışım, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Hışım, başta Muhtar Kerem Şeker olmak üzere Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkür etti. En büyük hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Hışım, "Oğlumun ismi sonsuza kadar o parkta yaşayacak" dedi.

ADI 2 OKULDA YAŞAYACAK
1995'te sınır ötesinde şehit düşen Jandarma Er Veysal Pekakça'nın ismi ise Denizli'de Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'na verildi. Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, yaptığı konuşmada, Şehit Jandarma Komando Er Veysal Pekakça'nın ismini okullara vermekten dolayı gururlu olduklarını belirterek, "Biz şehit hikayeleri ile büyüyen bir nesiliz. İnşallah bundan sonra da şehit hikayelerimizi anlatacağız, şehitlerimizin hikayelerini yaşatacağız. Onlarla birlikte ailelerinin de başımızın üstünde yerleri vardır. Kendi ailemizden, kendi yakınlarımızdan hiçbir zaman ayırmayacağız" diye konuştu.

HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Eşi İbrahim Pekakça'yı da bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaybeden şehit annesi Ümmühan Pekakça, duygulu anlar yaşadığı törende, "Allah hepinizden bin kere razı olsun. Buradan kaymakamıma ve askerlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hiçbirinize evlat acısı göstermesin, bizim yaşadığımızı başkalarına yaşatmasın. Kolay değil, 26 sene oldu, nasıl yaşadığımı bilmiyorum." ifadelerini kulandı.

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İki şehit annesini ağlatan sürpriz
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