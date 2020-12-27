İmamoğlu borçlarına karşılık okul ve sağlık alanlarını satmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 100 milyon borçla belediyeyi 4 yılda 500 milyon TL borçlandırdı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ni batırmasının yanı sıra borçlarının bir kısmı için ilçede bulunan sağlık, eğitim ve cami arazilerini sattığı ortaya çıktı.

CHP'li büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından finanse edilen ANKA Haber Ajansı, Esenler Belediyesi'nin borçlarına karşılık Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devrettiği arazileri gündeme getirdi. CHP medyası ise bu haberle İBB yönetiminin usulsüzlüklerini ortaya çıkartan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu üzerinden algıya girişti. Sıradan bir devir işini satış olarak sundu. Dosyayı ise Sayıştay raporuna dayandırdı. Haberde 'İBB'nin arazi satışını engelleyen Göksu, belediyenin devlete olan borcuna karşılık 2 cami ve 1 okul alanını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devretti' denildi.

17 ARAZİYİ AYNI USUL İLE SATMIŞ

Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde borçlarına karşılık yaptığı satışlara değinilmedi. SABAH gazetesinin elde ettiği görüntü ve meclis kararına göre 3 adet sağlık tesisi alanı, 7 adet eğitim tesisi alanı ve 7 adet cami (dini) tesis alanı olmak üzere toplamda 17 adet araziyi vergi daireleri, SGK ve diğer kurumlara olan borçları karşılığında sattığı ve borca karşılık devir yaptığı görüldü.

KAMUYA DEVREDİLMESİ ZORUNLU ALANLAR

Belediye Meclisi'nde istenen izinde de İmamoğlu, "Biz kamuya devredilmeyecek bir araziyi devretme yetkisi istemiyoruz. Bakın camiler zaten statü olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi gereken yerlerdir. Maliyeye devredilmesi zorunlu olan bu yerlerin edinimleri ile ilgili statüler vardır. Bir kanuni yollardan gelen edinimler vardır bir de belediyenin kendi marifetiyle kamuya kazandırdığı alanlar vardır. Ama statü gereği bunlar yine kamuya devredilmesi zorunlu alanlardır okul ve cami gibi. Fakat havadan geldiği için beklenilen plan düzeyi içerisinde değil. Hakkı olamadan hak ettiği için Beylikdüzü Belediyesi bu tür yerlerini kamu kurumlarına devrederken borçlarına karşı verme çabası içerisinde olurlar" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi Grup Başkanvekili olan Doğan Subaşı, Beylikdüzü Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olduğu dönemde konuyla alakalı "3 tane sağlık tesis alanı, 7 tane eğitim tesis alanı ve 7 tane dini tesis alanı bunlar kamu devrediliyor. Bunun neresi kusur? Yasada da bu konuda hüküm var arkadaşlar ciddi konuları tartışalım" dedi.