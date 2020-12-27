SON DAKİKA HABERLER: Bursa'da tesadüfen bulundu! Yüzyılın keşfi





15 yaşında öldürülen Aziz Neophytos adına 4'üncü yüzyılda inşa edilen kilise, şu an kazı yaptığımız yapı olmalı. İznik, Hristiyanlar için çok önemli bir merkez. Bunun en önemli sebebi 1'inci ve 7'nci konsillerin burada toplanmış olması" dedi.