Son dakika haberler: İki şehit annesini ağlatan sürpriz! Gözyaşlarına boğuldular





ADI 2 OKULDA YAŞAYACAK



1995'te sınır ötesinde şehit düşen Jandarma Er Veysal Pekakça'nın ismi ise Denizli'de Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'na verildi. Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, yaptığı konuşmada, Şehit Jandarma Komando Er Veysal Pekakça'nın ismini okullara vermekten dolayı gururlu olduklarını belirterek, "Biz şehit hikayeleri ile büyüyen bir nesiliz. İnşallah bundan sonra da şehit hikayelerimizi anlatacağız, şehitlerimizin hikayelerini yaşatacağız. Onlarla birlikte ailelerinin de başımızın üstünde yerleri vardır. Kendi ailemizden, kendi yakınlarımızdan hiçbir zaman ayırmayacağız" diye konuştu.