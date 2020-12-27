SON DAKİKA! MSB'den açıklama: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkâri Şemdinli ilçesi kırsal bölgesinde bulunan bir üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 asker çığ altında kaldı.

Yalanan kahreden olayda 1 asker çığ altından ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan asker Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çığ altındaki askeri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.