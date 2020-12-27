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SON DAKİKA! 'den açıklama: 1 askerimiz oldu

'den son dakika acı haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nca Hakkari'de kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan 2 askerden birinin  olduğu, diğerini arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 27.12.2020 09:22 Son Güncelleme: 27.12.2020 10:02 ABONE OL
SON DAKİKA! MSB'den açıklama: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkâri Şemdinli ilçesi kırsal bölgesinde bulunan bir üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 asker çığ altında kaldı.

Yalanan kahreden olayda 1 asker çığ altından ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan asker Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çığ altındaki askeri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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SON DAKİKA! MSB'den açıklama: 1 askerimiz şehit oldu
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