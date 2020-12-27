Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! İşte 27 Aralık vaka ve vefat sayıları....

26 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 178.872

VAKA SAYISI: 15.118

HASTA SAYISI: 3.002

VEFAT SAYISI: 253

İYİLEŞEN SAYISI: 23.231

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.133.373

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.994.034

SAĞLIK BAKANI KOCA:



Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.