-15’te yürek ısıtan görev

SABAH Erzurum'da koronavirüsle mücadeleyi bölgenin dondurucu soğuğuna, karla kaplanan zorlu yollarına rağmen kahramanca yürüten 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin mesaisine tanıklık etti.Erzurum'a yılın ilk karı geçen hafta yağdı. Kapanan bazı yollar birkaç saatlik çalışmanın ardından açılmasına rağmen köy yollarının bir çoğu sonradan gelen rüzgarlar yüzünden tekrar karla kapandı. Sarp kayalıklar, derin uçurumlarla çevrili yüksekliği 3 bin metre yüksekliği bulan dağ köylerine ulaşmak neredeyse imkânsız. Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin Çat ilçesindeki Acil Yardım İstas-yonu'ndayız. Çat'a bağlı 45 köy var ve hemen hemen her köy binlerce metre yükseklikte...Sürücü, acil tıp teknisyeni (ATT) Rohat Bulut (26), paramedik Esra Ergin Çakır (24) ve ATT Furkan Mermi (26) beraber çalışacağım sağlık kahramanları. 24 saatlik görevimizde önüme bakmaya bile korktuğum buzlu yollarda koronavirüs vakalarına da gittik, doğum sancılarına da... Çat'ta gezerken konuştuğum bir mobilyacı, "Bugün o köylerden bir sipariş gelse milyon da verseler gitmem. Ucunda ölüm var ama sağlıkçılar gidiyor. Allah onlardan razı olsun" dedi. Mobilyacının bu sözlerini aktardığım ekip üyeleri "Kimse gitmese de biz gitmek zorundayız" dedi.İlk çağrımız Erzurum şehir merkezine 97 km uzaklıkta Bingöl sınırındaki Bayındır köyünden geldi. Köyde yaşayan Sevgili Kara(55) günlerdir karın ağrısı çekiyordu. Köyde hiç motorlu araç yoktu. Kara'nın yakınları son çare 112'yi aradı. 21.30'da ekiple yola çıktık. Sıcaklık eksi 15. Direksiyonda Rohat var, buz tutan yolda zaman zaman kayıyoruz. Yolda giderken gördüğüm, dağ başlarına ev kuran, kurtla kuşla yoldaşlık edenlere akıl sır erdiremiyorum. 50 dakika sonra köydeyiz. Zifiri karanlık ama dünyanın üstündeyiz sanki. Ekip, hemen hastayı ambulansa alıyor.Hastanın oğlu Veysi Kara "Allah Allah devletimizden razı olsun" diyor. Hastaya damar yolu açıldıktan sonra yola çıkıyoruz. Kadın Türkçe bilmiyor. Daha önce birkaç kez ameliyat olmuş çok sancısı var. Yol boyunca Kürtçe "Ez mırım (ben öldüm)" diyor.Aynı yoldan Çat Devlet Hastanesi'ne gidiyoruz. Hastanedeki acil yazısı donmuş.Gün boyunca onlarca vakaya gidiyoruz. Köylerdeki yatalak hastaların ihtiyaçlarına bakıyoruz. Aç, susuz saatlerce çalışan ekip üyelerinin yüzlerinde insan hayatına dokunmanın mutluluğu var. Herkesin ağzında ise 'Hakları ödenmez' sözü.Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi sürecinde sağlık üssü ilan edilen şehirlerden biri olan Erzurum'da, Erzincan, Ardahan, Kars ve Bayburt gibi şehirden getirilen koronavirüs hastaları da tedavi ediliyor.