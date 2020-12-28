İBB parayı reklama harcadı! 3 ayda 1 milyon 571 bin TL buhar oldu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Partili ilçelerde bitmeye yakın 140 projeyi mali durumu bahane ederek durdurdu. Aynı yöntemle Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi'nin otoyol, bağlantı yolları ve metro hattını da yapmadı. İBB gelen tepkiler sonrasında 'tasarruf' ediyoruz diyerek 30 ayrı İETT hattını da iptal etti. İstanbulluya hizmet üretecek faaliyetlerden tek tek çekilen İBB yönetimi ise reklama adeta para akıttı.

İBB yönetimi sosyal medya platformu Facebook ve Instagram'da son 3 ayda 11 bin 248 reklam yayınladı. Bu reklamlara ise 1 milyon 571 bin 922 TL para verdi. Youtube, Twitter gibi diğer platformlardaki reklam paralarının ne kadar olduğu henüz netlik kazanmazken İBB'nin sadece 2 platformda verilen reklamlar için harcadığı para dudak uçuklattı.

GÖKSU: İBB REKLAM AJANSI OLDU

İBB'nin İstanbulluya hizmetten çok reklama para ayırdığı belirten İBB Meclisi AK Parti Grup Başkenvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu daha önce mecliste "İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an 25 milyar bütçeli reklam ajansına dönüştürüldü. Her şey tamamen algı üzerine yönetilmeye çalışılıyor. 2019 yılında bütçedeki mal alım ve hizmet alımı yüzde 25. 2020 yılında bu oran yüzde 35. Yani 6 milyar liradan 10 milyara çıkıyor. İki senede bütçe yüzde 25 artmışken, mal ve hizmet alımı yüzde 70 artmış. Mal ve hizmet alımı şu demek, yarın kullanmayacağınız ürün demektir. Bu demektir ki, bol miktarda israf, bol miktarda reklam ve tanıtım harcaması yapılacak. Bütçede ayrıca temsil ve tanıtım giderleri yüzde 104 artmış" ifadelerini kullanmıştı.