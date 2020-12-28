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’dan son dakika hamlesi! Mahkemeye öyle bir dilekçe verdi ki…

Silahlı Suç Örgütü davasında bir hafta önce son savunmasını yapan elebaşı Oktar, karar aşamasına yaklaşan davada, mahkemeye son bir dilekçe verdi. ile kaleme alıp imzaladığı tek sayfalık dilekçeyi mahkeme heyetine sunan Oktar, “Devletime sadığım. Her ne yaptıysam devletimin bekası için hayrı, iyiliği, faydası için yaptım” dedi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 28.12.2020 21:20 ABONE OL
Adnan Oktar’dan son dakika hamlesi! Mahkemeye öyle bir dilekçe verdi ki…

İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesinde görülen 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada elebaşı Adnan Oktar, 22 Aralık'ta son savunmasını yapmıştı. Bugün ise Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda görülen davada sanık avukatlarının savunmaları alınıyordu. Son dakika gelişmesine göre, davanın bir numaralı sanığı Adnan Oktar, karar aşamasına yaklaşan davada son bir hamle yaptı. Oktar, savunmasına ek olarak el yazısıyla kaleme aldığı tek sayfalık bir dilekçeyi mahkeme heyetine verdi.

SİYONİZM İTİRAFI
O mektupta Adnan Oktar şu ifadelere yer verdi: "Devletime sadığım. Her ne yaptıysam devletimin bekası için hayrı, iyiliği, faydası için yaptım. Siyonizm İslam âleminin birliğidir dedim. Mosiyah-Mehdi aynı şahıstır dedim. Bu inançla Armegedon-Müslüman gayrimüslim savaşını önlemeyi amaçladım. Medeniyetler çatışmasını durdurmayı hedefledim. Bu konuda başarılı oldum. Masonlar bu savaş tehlikesinde Müslümanlara tavır almasınlar, zarar vermesinler diye içlerine girerek Mason olarak onları Müslümanlar lehine ikna ettim. Bu gayretlerimde hep Türk-İslam aleminin huzuru, hayrı iyiliği için çaba sarf ettim. Katı fikirli değilim, hatadan sakınıyorum, hata yaptığımı düşündüğümde derhal vazgeçiyorum iyi niyetliyim, devletimi, milletimi seviyorum."

1365 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Adnan Oktar'ın, 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 7'si çocuk 27 kişiye karşı cinsel istismarla suçlanan Oktar, örgüt yönetici olması nedeniyle diğer örgüt üyelerinin mağdurlara yönelik tüm cinsel eylemlerinden sorumlu tutuluyor.

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Adnan Oktar’dan son dakika hamlesi! Mahkemeye öyle bir dilekçe verdi ki…
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