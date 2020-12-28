Cezası Yargıtay’dan dönen eski kaymakama FETÖ’den ceza

Dönemin Ankara Yenimahalle kaymakamı Mustafa Dündar, yargılandığı Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde örgüt üyeliğinden 8 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mustafa Dündar'ın avukatının itirazı üzerine karar Yargıtay tarafından bozuldu.

YENİDEN YARGILANDI

Yargıtay, Dündar'ın cezasını, Bank Aysa hesabı olmadığı halde bu yönde hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozdu. Bozulan kararın ardınan yeniden hakim karşısına çıkan Dündar'a hakkında ifade veren tanığın beyanlarının çelişkili olduğunu, örgüt üyesi olduğuna dair dosyada somut delil bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti. Savunmanın ardından Dündar'a 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3 ay cezası verildi.