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FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında,  FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen  9  şüpheliden 2’si tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:33 ABONE OL
FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli merkezli İzmir ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkına yakalama kararı çıkartılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ile birlikte 7 askeri okul eski öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 1 üstteğmen ve 1 astsubay tutuklanırken aralarındaki 4 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı 7 askeri okul eski öğrencisi ise adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.

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FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
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