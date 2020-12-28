Hakkarı’de çığ düştü 1 asker şehit bir asker kayıp

Hakkari/Şemdinli bölgesinde bulunan Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için çalışma yürüten İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Özbent (30), içinde bulunduğu loderin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit oldu. Olayda kayıp olan bir askerin bulunması için de çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çığ altında kalan diğer askerin arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.DİĞER taraftan şehit Özbent için ilk tören dün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Okunan duanın ardından şehidin naaşı, ailesinin ikamet ettiği İzmir Torbalı'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova havaalanına uğurlandı.