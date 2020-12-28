İmamoğlu borçlarına karşılık okul ve sağlık alanlarını satmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 100 milyon borçla devraldığı belediyeyi 4 yılda 500 milyon TL borçlandırdı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ni batırmasının yanı sıra borçlarının bir kısmı için ilçede bulunan sağlık, eğitim ve cami arazilerini sattığı ortaya çıktı. SABAH gazetesinin elde ettiği görüntü ve meclis kararına göre 3 adet sağlık tesisi alanı, 7 adet eğitim tesisi alanı ve 7 adet cami (dini) tesis alanı olmak üzere toplamda 17 adet araziyi vergi daireleri, SGK ve diğer kurumlara olan borçları karşılığında sattığı ve borca karşılık devir yaptığı görüldü. Belediye Meclisi'nde istenen izinde de İmamoğlu, "Biz kamuya devredilmeyecek bir araziyi devretme yetkisi istemiyoruz. Statü gereği bunlar kamuya devredilmesi zorunlu alanlardır okul ve cami gibi... Fakat Beylikdüzü Belediyesi bu tür yerlerini kamu kurumlarına devrederken borçlarına karşı verme çabası içerisinde olurlar" ifadelerini kullandı.