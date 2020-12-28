Milli Eğitim Bakanı Selçuk unutulmaz anları paylaştı

MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde 2020'ye damgasını vuran diyologları sosyal medya hesabından paylaştı. "Unutulmaz anlar da vardı" diyen Selçuk, mesajında şunlara yer verdi:Evlerini birer okula dönüştüren ve dolaptan, kapıdan yazı tahtası yapan öğretmenlerimizi...'Ööretmenim boğön canlı ders var mı' diyerek bütün çocukların sesi olan yavruyu...Evden katıldıkları canlı derslere okul formasıyla giren çocukları...Evinde elektrikler kesildiği için karakola gidip 'Canlı dersim var, internetinizi kullanabilir miyim' diyen öğretmeni...'Çocuklar dersteler diye sokakta bağıramaz olduk' diyerek Kızılay'da yolumu kesen simitçiyi...Muhtar odasını EBA destek noktasına çevirip kendisi dışarıda çalışan muhtarı...Zoom üzerinden yaptığımız öğretmen buluşmalarında 'Bizim eve gelsenize, oynarız' diyen kuzuyu...Kalp ve virüs resimleriyle dolu binlerce mektubu...23 Nisan'da ülkece balkonlardan, pencerelerden, bahçelerden İstiklal Marşımızı okuyuşumuzu...Cevabını siz de bilmiyorsunuz ama yine de sorayım; salgın ne zaman biter, okul ne zaman açılır' diyen binlerce insanı...Yarısı 'Okullar açılsın', yarısı 'Okullar kapansın' diyen velilere Ziya Hoca'nın bakışlarını..." ANKARA