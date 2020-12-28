Pekin’deki Kovid-19 alarmı yüzünden aşıların gelişine rötar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle Çin aşıların Türkiye'ye gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi. Koca, Twitter paylaşımında "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid- 19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Koca, paylaşımında paketlenmiş haldeki aşıların görüntülerine de yer verdi. ANKARAİçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili gönderdiği ek genelgede salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgusu dikkat çekti. Genelgede, kolluk kuvvetlerinin tam mesai çalışacağı, denetimlerin sıklaşacağı her türlü olumsuz duruma sosyal medyaya yansıyanlar dahil anında takip ve müdahale yapılacağı belirtildi. ANKARA