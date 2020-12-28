SON DAKİKA: AK Parti'den CHP'ye Pınar Gültekin tepkisi: Çok vahim...

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla yaptığı açıklamada iddianın doğru olduğunu söyledi. Gültekin, 4 Ocak'taki duruşma sonrası, "Arama kaydı var" dediği görüşmeyle ilgili konuşacağını söyledi. CHP'nin Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Burak Erbay ve Suat Özcan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

'CHP'NİN İÇİNDE BULUNDUĞU ACZİYETİ GÖSTERMEKTEDİR'

Yaptığı yazılı açıklamayla konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, bir CHP Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını arayarak, davadan vazgeçmesini istediği haberini hayret ve şaşkınlıkla okuduğunu kaydetti. Milletvekili Gökcan, "Cinayetin sevginin, saygının, hoşgörünün ve insani değerlerin yüksek olduğu güzel Muğla'mızda yaşanması ve CHP Muğla milletvekilinin adının olaya karışması Muğlalı olarak bizleri ikinci kez üzmüştür. İnanmak istemediğimiz görüşme olayında bugün CHP Muğla milletvekilinin adı açıklandı. Son günlerde CHP'de, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine yakışmayan olaylar yaşanmaktadır. Atatürk sağ olsa 'Bu Parti benim kurduğum Parti mi' diye düşünür ve kemikleri sızlardı" dedi. "Eğer iddialar doğru ise bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur ve asla kabul edilemez" diyen Gökcan, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: