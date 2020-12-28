Son dakika haberi: Koronavirüs aşısında son kararı Bakan Koca açıkladı

ÇİN'DEN GELECEK AŞILARA ERTELEMENİN NEDENİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen vaka sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."