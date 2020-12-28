Son dakika haberi: Koronavirüs aşısında son kararı Bakan Koca açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı verilerinin yayınlandığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bu gelişmenin dışında verileri paylaşan Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları içerisinde aşı ile ilgili zorunluluk konusu dikkat çekti ve bu konuda en çok sorulan soruyu da bizzat Bakan yanıtlamış oldu.
Haftalık koroanvirüs verilerine göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
BAKAN KOCA: DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları belirtti: "Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak."
ÇİN'DEN GELECEK AŞILARA ERTELEMENİN NEDENİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen vaka sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."
BAKANLIKTAN YENİ GENELGE
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının, tercih değil zorunluluk olduğu belirtilerek, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlaması yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
YASAKLARIN SAATİ
İçişleri Bakanlığı, valiliklere yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasaklara ilişkin bir genelge gönderdi. Genelgede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, gelecek hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.
TALİMAT VERİLDİ
Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında Kovid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemlerin belirlendiği anımsatılan genelgede, vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimat verildiği belirtildi.
PARTİLER YASAK
Genelgede, konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart ve villa tarzı yerlerde veya kiralık müstakil villalarda yılbaşı partilerinin veya kutlamalarının organize edildiği ve bu yönde hazırlıkların yapıldığı haberlerine de değinildi. Salgınla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıklar yaptığı ifade edilen genelgede, tüm bu gayret ve fedakarlıkları boşa düşürecek ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek yılbaşı partilerinin toplum nezdinde kabul edilebilir bir durum olmadığı vurgulandı.
CEZA YAZILACAK
Alınan önlemlere aykırılık teşkil ettiği belirlenen eylem ve davranışlar ile bu durumlara sebebiyet verenlere ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari işlemler uygulanacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemler başlatılacak.
BAKAN KOCA CEVAPLADI: AŞI ZORUNLU MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Eski açıklamalarından birini alıntılayarak açıklama yapan Bakan Koca, "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" dedi.
UZMANLARDAN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR;
BİR AY İÇİNDE DEĞİŞECEK
Ankara Üniversitesi'nde Alman aşısının gönüllü uygulamalarına katılan 56 kişi içerisinde bulunan öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal: Şu anda hasta sayıları azalıyor; ama aşı yapıldığı zaman bir ay içerisinde daha sıkı frene basmış olacağız. Vaka sayıları çok azalacak, ölümler çok azalacak. Hastalığın önünü kesebiliriz.
ENDİŞEYE GEREK YOK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner: Mutasyon oranı sınırlı, çok büyük değişiklikler beklenmemeli. Evet, virüste mutasyon var ama belirli kurallar ve sınırlar çerçevesinde olağan bir şekilde seyrediyor. koronavirüs şiddetiyle ilişkilendirilmiş özel bir mutasyon yok. Sonuç olarak da yeni ve endişe oluşturacak bir durum yok. Virüs 10 kat bulaştırıcılık sergileyen bir mutasyon göstermedi, önlemler bulaşı 10 kat azalttı.
İLAÇLARLA İLGİLİ KRİTİK BİLGİ
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap: Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar değil, tersine hastalığın kendisi vücutta pıhtılaşmayı artırarak damarların tıkanmasına ve kalp krizi, inme gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Uygulanan tedavi yaklaşımlarının salgının başına kıyasla hastaların iyileşme olasılığını artırdığı, ölümleri daha iyi engellediği ve bu anlamda etkili olduğu söylenebilir.
Salgının başında dünya genelinde yüzde 4 civarında olan ölüm sıklığı bugün yüzde 1'in altına indi. Tedavide kullanılan ilaçlar az sayıda hastada ciddi olmayan yan etkiler olabiliyor.
Favipiravir çok nadiren ilacı kesmemizi gerektirecek kadar bulantı-kusma, karaciğer testlerinde bozulma gibi yan etkiler yapabiliyor. Kan sulandırıcı ilaçlar nadiren kanamalara yol açabiliyor o yüzden kanama riski olmayan ve fayda beklediğimiz hastalara veriyoruz.