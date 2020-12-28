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Son dakika haberi: , merakla beklenen rakamları açıkladı! koronavirüs tablosu vaka sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 28 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 19:16 Son Güncelleme: 28.12.2020 19:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 28 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 28 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 28 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

28 ARALIK KORONA VİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:180.892
VAKA SAYISI:15.197
HASTA SAYISI: 2.816
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 22.203

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA
Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:172.113
VAKA SAYISI:14.205
HASTA SAYISI: 2.806
VEFAT SAYISI: 254
İYİLEŞEN SAYISI: 21.196

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen rakamları açıkladı! 28 Aralık koronavirüs tablosu vaka sayısı!
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