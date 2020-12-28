SON DAKİKA HABERLER: Elazığ depremiyle ilgili korkutan açıklama! Büyük depremin habercisi mi?





Prof. Dr. Süleyman Pampal: O bölge zaten hareketli. Daha önce de oldukça hasar yapıcı bir deprem yaşadık. Sivrice-Pütürge arası kırıldı ve ciddi bir depreme neden oldu. Bölge zaten kırılmaya başlamış. Büyük depremlere yol açma potansiyeli olduğu bilinen bir durum. Ama bu son depremler sanıyorum daha önceki depremin bulunduğu bölgede meydana geldi. O bakımdan çok korkutucu görünmüyor. Çevrede pek çok fay var. Tetikleme demeyelim. Zaten tetiklenmeye ihtiyacı yok daha önce de görüldü. Stres transferi söz konusu. İnsanları korkutmak istemem ama buralarda daha büyük depremler olma ihtimali arttı diyebiliriz. Bu depremler daha büyük depremlerin habercileri gibi değerlendirilebilir.