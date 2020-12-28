SON DAKİKA HABERLER: Elazığ depremiyle ilgili korkutan açıklama! Büyük depremin habercisi mi?

SON DAKİKA! 'BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR'
Uzmanlar korkutan açıkılamalar geliyor! "Bu Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları" dedi ve ekledi: "Daha büyük deprem olma ihtimali arttı"
Prof. Dr. Naci Görür: Bir gün önceki 4.1 büyüklükteki depremden sonra aynı bölgede 5.3 büyüklükte bir deprem oldu. Kanaatime göre, bu depremler muhtemelen Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları. Bu yörede DAF zonunda kırılmamış irili ufaklı yerler kırılıp rahatlıyorlar.
Prof. Dr. Süleyman Pampal: O bölge zaten hareketli. Daha önce de oldukça hasar yapıcı bir deprem yaşadık. Sivrice-Pütürge arası kırıldı ve ciddi bir depreme neden oldu. Bölge zaten kırılmaya başlamış. Büyük depremlere yol açma potansiyeli olduğu bilinen bir durum. Ama bu son depremler sanıyorum daha önceki depremin bulunduğu bölgede meydana geldi. O bakımdan çok korkutucu görünmüyor. Çevrede pek çok fay var. Tetikleme demeyelim. Zaten tetiklenmeye ihtiyacı yok daha önce de görüldü. Stres transferi söz konusu. İnsanları korkutmak istemem ama buralarda daha büyük depremler olma ihtimali arttı diyebiliriz. Bu depremler daha büyük depremlerin habercileri gibi değerlendirilebilir.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem, son 100 yılda kırılmamış, Keban Barajı ile Karakaya Barajı arasında uzanan 50 kilometre uzunluğundaki bir fay parçası üzerinde gelişti. Uluova fay zonu olarak isimlendirilmiş olan bu fay, Doğu Anadolu fayının bir kolu olarak değerlendiriliyor. Yani bugün (dün) yaşanan Elazığ Kavaktepe depremi, 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntısı değil.
ERZİNCAN DEPREMİNİN YILDÖNÜMÜNDE
Elazığ'daki son deprem, Erzincan'da 27 Aralık 1939'da 33 bin kişinin öldüğü, 100 bin kişinin yaralandığı 7.9 büyüklüğündeki depremin 81'inci yıldönümüne denk geldi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Piri Sami Hazretleri Türbe ve Mezarlığı'ndaki 1939 Erzincan Deprem Şehitliği Anıtı'nda dua etti. Depremde yıkılan duvarın altında kalan 15 yaşındaki halasının, enkazdan dedesi tarafından çıkarıldığını söyleyen Aksun, "Kur'an kursu öğreticisi Bekir Karatepe bir hafta boyunca sadece boyun kısmı dışarıda, toprağın altında dua ederek kalmış. Bir hafta sonra sağ çıkarılmış. Deprem sonrası cezaevinde bulunan mahkûmlar enkaz altında kalanların kurtarılmasında büyük rol oynamış. Akşam tam sayı olarak geriye dönmüşler. Erzincan Kanunu çıkarılarak affedildikleri bilinen gerçeklerdir" diye konuştu.
DALAMAN DA 4.2 İLE SALLANDI
Akdeniz'de de dün saat at 10.13'te, merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 16,87 kilometre açığında ve 72 kilometre derinlikte, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, ilk belirlemelere göre ilçede deprem dolayısıyla bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Herhangi bir olağandışı durum bildirilmedi" dedi.