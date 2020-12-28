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SON DAKİKA: İSTANBUL BAŞSAVCISI İŞBAŞI YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan , bugün öğleden sonra Çağlayan'da bulunan 'na geldi. Çiçeklerle karşılanan Yılmaz, makamına geçerek işbaşı yaptı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 28.12.2020 17:10 Son Güncelleme: 28.12.2020 17:56 ABONE OL
SON DAKİKA: İSTANBUL BAŞSAVCISI ŞABAN YILMAZ İŞBAŞI YAPTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu geçtiğimiz günlerde yayınladığı Mazeret Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz'ı atamıştı.

Şaban Yılmaz, bugün işbaşı yaptı. Öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Başsavcı Yılmaz, kapıda kendisine bir süredir vekalet eden Başsavcı Vekili Zafer Koç tarafından çiçeklerle karşılandı.

Birinci kattaki makam odasına geçen Yılmaz, burada ilk tebrikleri kabul etti. Daha sonra Başsavcı Vekillerini toplayan Yılmaz, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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SON DAKİKA: İSTANBUL BAŞSAVCISI ŞABAN YILMAZ İŞBAŞI YAPTI
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