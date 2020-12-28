Son dakika: Kabine hangi kararları alacak? İşte masadaki tedbirler

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs mücadelesine ilişkin yeni tedbirlerin konuşulacağı ve bakanlardan brifing alacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesini bugün topluyor. Öğleden sonra saat 15.00'da başlaması beklenen Kabine toplantısında çok kritik gündem maddeleri yer alıyor. Koronavirüs konusunda geri gelen 1 aydan fazla süredir devam eden sokağa çıkma yasağı bu maddelerin başında gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabinede yapacağı sunum kilit rol oynayacak.
KABİNEDEN HANGİ KARARLAR ÇIKACAK?
İşte Başkan Erdoğan'ın yeni tedbirlerle ilgili son açıklaması ve bugün kabinede masada olacak başlıklar;
Başkan Erdoğan yeni tedbirlerin hemen öncesinde yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarındaki artışın durdurulamaması halinde tedbirlerin devam etmekle birlikte yeni kısıtlamalarla artarak devam etmek durumunda kaldığını açıklarken şunları söylemişti;
"DİKKAT EDİLMEYİNCE NETİCESİ YENİ TEDBİRLER OLUYOR"
"Yeni tedbirler konusunda koronavirüs açısından tabii burada işin sorumlusu birinci olarak Bilim Kurulumuz. Ayrıca vatandaşlarımızın hassasiyeti de çok önemli. Birkaç kez tedbirler açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala açık ve kapalı mekanlarda bu konuya hiç dikkat etmeyenlerin olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Birçok mekanda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar yapılmaması gereken şeylerin yapıldığını gördük, görüyoruz. Ve yeni tedbirler aldık.
"YENİ TEDBİRLER ALMAYA MECBUR KALIYORUZ"
Maske takmadıklarını görüyoruz. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.
İŞTE MADDE MADDE KABİNENİN ÖNÜNDEKİ BAŞLIKLAR;
(Daha önce İçişleri Bakanlığı Genelgesinde yer alan tedbirler)
Sokağa çıkma yasağı: Hafta içi her gün 21.00'da başlayan Cuma günleri de saat 21:00'den Pazartesi sabah 05.00'a kadar devam eden sokağa çıkma yasağı kabine toplantısının en önemli gündemi. Bir süredir devam eden sokağa çıkma yasağının yılbaşından sonraki haftalarda kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor. Ölü sayılarının halen 200'ün üzerinde seyrettiği koronavirüs mücadelesinde İçişleri Bakanlığı genelgesinde de şu ifadelere yer verilmişti: "Sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanacaktır. Üretim, imalat alanı ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır"
Cuma Namazı kısıtlaması: Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak kararlardan biri de hem 4 günlük yılbaşı yasağına denk gelen Cuma günü hem de daha sonrası için Cuma namazlarına dair mevcut durumun devamı ya da esnetilmesi. Cuma namazlarına gitmenin önünde şu an engel olmamasına karşın Din İşleri Kurulu'nun pandeminin farziyeti ortadan kaldırdığı ve evde öğle namazı kılma tavsiyesi var. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri için de yine Cuma namazı saatlerinde bir kolaylık sağlansa da tavsiye evde kılınması yönünde. Kabinenin konuyla ilgili bir karar alıp almayacağı merak ediliyor.
Seyahat yasağı: Şehirlerarası seyahat yasağı da bu hafta devam eden yasaklar arasındaydı. Genelgede yolculuk yasak ve izinlerine ilişkin şu uyarılar yer almıştı: "Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılabilecek seyahatlerde görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini belgeleyenler istisna halindedir" Bu bilgiler ışığında şehir değiştirmek isteyenlerle ilgili önümüzdeki süreçte özellikle yılbaşı sonrasında seyahat yasağında bir esneme olup olmayacağı da yine kabinede masadaki konulardan.
65 yaş ve üzeri kısıtlaması: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınacak kararların en önemlilerinden biri de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması. Saatli olarak hafta içi dahi devam eden kısıtlamayla ilgili esneme için vaka sayılarında düşüş olmasına işaret edilmişti. Risk grubu olarak adlandırılan bu kesim hafta içi 5 gün boyunca saat 10:00 ile 13:00 saatleri arasında dışarıya çıkabiliyor.
Toplu taşıma araçlarına ek tedbir gelebilir: Hafta içi normal seferlerini yapan ve haftasonu yasak kapsamı dışında olanların mağdur olmaması için çalışan toplu ulaşım araçları koronavirüsün bulaş riski anlamında en tehlikeli merkezlerinden olduğu için toplu taşıma araçlarında belediyeleri ilgilendiren bir düzenleme gelebilir. Özellikle hafta içi sefer sayılarının arttırılıp yoğunluğun azaltılması için sıkı tedbirler gelebilir.
Hastaneye gitme serbestisi: Sokağa çıkma kısıtlamalarının devamı halinde Vatandaşların sağlıklarıyla ilgili acil durumlar hafta içi serbestliği devam ederken hafta sonu da yasak saatlerde hastanelere randevu/sevk ve izin belgeleri ile gitmesi hali devam edecek.
Veterinerler: Veterinerlerin de hastanaler gibi yasakların devam etmesi durumunda hizmet vermesi için gerekli düzenlemelerin yapılıp Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Fırınlar açık: Ekmek üretimi yapan pastane ve fırınlar hafta içi ya da haftasonu fark etmeksizin açık olacak. Vatandaşlar evlerine en yakın fırına yürüyerek gitmek suretiyle sokağa çıkma yasağı saatinde dahi olsalar ekmek alıp eve dönebilecekler.
20.00'DAN SONRA AÇIK OLAMAYACAK YERLER: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri şeklinde geçen madde nedeniyle fırınların saat 20.00'dan sonra açık olamayacak. Vatandaşların bu saate kadar bu merkezlerdeki ihtiyaçlarını temin etmiş olmaları gerekiyor.
SOKAK YASAĞI KALKARSA GENİŞLETİLEBİLİR
Sigara yasağı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uyardığı ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde de genişletilebileceği belirtilen sigara kısıtlamalarıyla ilgili olarak bir karar verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Sigara kullanan ve dikkatsiz davrananların diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atmaması için böyle bir önlem alınabilir. Sigara kısıtlamasına dair maddede genelgede şu ifadeler yer almıştı "18579 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilmesine dair uygulama İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir."
Özel araçla seyahat: Vatandaşların kendilerine ait özel araçlarla seyahat etmesi konusundaki düzenlemede değişiklik olup olmayacağı da bakanlar kurulu gündeminde olacak. Mevcut durumda özel araçla seyahat özel durumlar için izne tabi.
Yemek mekanları: Restoran, lokanta gibi yeme içme mekanları saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabiliyor. Bu kapsamda söz konusu mekanlar ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebiliyor
Söz konusu mekanların açık hava olması ya da olmaması fark etmeyecek.