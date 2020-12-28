Son dakika: Kabine hangi kararları alacak? İşte masadaki tedbirler

Yemek mekanları: Restoran, lokanta gibi yeme içme mekanları saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabiliyor. Bu kapsamda söz konusu mekanlar ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebiliyor

Söz konusu mekanların açık hava olması ya da olmaması fark etmeyecek.