Son dakika: Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! CHP'den kimleri aldı?

Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları son sürat devam ediyor. Sabah.com.tr, Genel Başkan Mustafa Sarıgül ile birlikte partiyi yönetecek isimlere ulaştı. Sarıgül'ün kadrosunda hem Türk siyaseti hem de iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün A Takım kadrosunda yer alan isimlere, Sabah.com.tr ulaştı. Kamuoyunun merakla beklediği listede; CHP, ANAP ve iş dünyasından tecrübeli isimler bulunuyor.
İŞ DÜNYASI A TAKIM'DA BULUŞTU
Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Hareketi'nde görev dağılımları yapıldı. Sarıgül'ün A takımını oluşturan Başkanlar Kurulu'nda, CHP eski Milletvekili Hasan Aydın'a genel sekreterlik unvanı verildi.
Sarıgül'ün ekibinde yer alan isimlerden bazıları şöyle:
BURSA PARTİ MERKEZİ GELİYOR
Önümüzdeki günlerde gölge bakanlıkları da açıklamayı planlayan Sarıgül'ün, Çarşamba günü saat 14:00'da ise Türkiye Değişim Partisi Bursa İl Merkezi'nin açılışını yapacağı öğrenildi.
52 İLDE ÖRGÜTLENDİ
Kuruluş çalışmaları pandemi sürecine denk gelen Türkiye Değişim Partisi, teşkilatlanma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 52 ilde örgütlendi. 190'ı aşkın ilçede örgütlenmesini tamamladı. Sarıgül'ün hareketinde; teşkilatlanmalar, Ocak ayının sonunda tamamlanması hedefleniyor.