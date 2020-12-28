Son dakika: Spikere "Maşallah" ifadesi ile gündemdeki isim İlber Ortaylı konuştu

Gençlik grubunda 'Bu yazarları niye okutmuyorsunuz?' diye sormuşlardı. 'Gençler okuyamaz çünkü gramerleri bozuk' dedim. Türk edebiyatında okutacak başka adam mı yok? 'İngilizcesini bulursanız okuyun' dedim ki Victoria Halbrook tercümesi müthiştir. Bunlar Türkçe'yi çok iyi bilen tercümanlar. Metinleri çevirirken 'Bunu demek istemiştir' diye tamir ediyorlar.

Elif Şafak, Orhan Pamuk Türk yazarlardır ama Türkçe yazmıyorlar. Rahmetli Tahsin Yücel 70 sayfalık analiz yazmış bu konuda. Onu okumaya üşeniyorlar, sıkıcı geliyor ama ben söyleyince 'Hoca bombaladı' deniyor" dedi. - Hürriyet