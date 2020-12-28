Süt yalanına partisi bile dayanamadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süt dağıtımının engellendiğine yönelik iddiası İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı tarafından yalanlandı. Bir özel kanalda önceki gün programa katılan Subaşı, Sayıştay raporunda İBB'nin muhtaç ve yoksul insanlara süt veya paketlenmiş süt dağıtılmayacağı ifadesinin geçmediğini belirterek "Mevzuata uyacaksın. 'Bu böyledir' diyor" dedi. Sayıştay 2019 Denetim Raporu İBB'deki usulsüzlükleri ortaya koyunca İmamoğlu, 'Engelleniyoruz' iddiasında bulunmuştu. Sayıştay'ın usulsüzlükleri giderin çağrısını ise görmezden gelmişti. Ancak İmamoğlu'nun iddiasını Subaşı yalanladı. Subaşı "Sayıştay raporunun hiçbir yerinde İBB'nin sosyal yardım amacıyla muhtaç ve yoksul insanlara süt veya paketlenmiş süt dağıtılmayacağı ifadesi geçmiyor" şeklindeki soruya "Geçmiyor. Tabi" ifadelerini kullandı. Subaşı "Sayıştay raporunda 'İhalenin usulü var. Usulü yerine getirmeleri gerekiyor" şeklindeki soruya da "Tabi. Mevzuata uyacaksın. 'Bu böyledir' diyor" diye konuştu. Subaşı'nın İmamoğlu'nun iddiasını yalanlamasının ardından İBB AK Parti Meclis Grubu adına sosyal medyada bir açıklama yapıldı. Subaşı'nın açıklamalarını alıntılayan grup "Hani engelleniyordunuz? Doğan Subaşı yalanladı ve İBB'nin yaptığı hatayı kabul etti" ifadelerini kullandı.