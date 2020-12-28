Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu suikastında çarpıcı detay! Gizli tanık akıl hastası çıktı...

GİZLİ TANIK "PSİKİYATRİ HASTASI" ÇIKTI



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen isimsiz ihbar mektuplarından birinde bir kısım üst düzey kamu görevlilerinin olaydan sorumlu oldukları olayın Maraş Ergenekonuyla bağlantılı olduğunun belirtilirken, 06 Ağustos 2009'da İzmir Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına eşkal veren isimsiz kişinin Emrah P.'nin Ergenekon tutuklusu Hurşit Tolon Paşanın tetikçisi olduğunu, eylem hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek aradığı, adresini verdiği yerde yakalanan Emrah P.'nin yapılan üst aramasında el çantasındaki not defterinde "Muhsin Yazıcıoğlu'nun uçak şirketinin sahibinin şirketini araştır, gereğini yap" şeklinde kendi kendine yazdığı not bulunduğu bu kişinin yakalanmasıyla Yazıcıoğlu'nun ölümünün Ergenekon ile bağlantı kurulmaya çalışıldığı belirlendi. Hakkında araştırma yapılan Emrah P.'nin psikyatri hastası raporu bulunduğunun, buna rağmen soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi. 2013 yılındaki isimsiz bir başka ihbar mektubunda ise, sonradan FETÖ ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan Rafet A.'nın da gizli tanık olarak dosyaya konulduğu belirlendi.