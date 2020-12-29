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'da aranan 233 kişiye kelepçe! 39 da ele geçirildi

’da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 233 kişi yakalandı, 39 ele geçirildi. Yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 6 iş yerine idari işlem yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:38 Son Güncelleme: 29.12.2020 09:38 ABONE OL
Adana'da aranan 233 kişiye kelepçe! 39 ruhsatsız silah da ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 233 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil, 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddiasıyla 6 iş yerine idari işlem uygulandı.

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Adana'da aranan 233 kişiye kelepçe! 39 ruhsatsız silah da ele geçirildi
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