CHP’li başkan cinsel saldırıdan yargılanacak

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A. hakkında, 20 yaşındaki D.A. isimli genç kıza cinsel sarkıntılık yapması nedeniyle, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. G.Ö.A., şubat ayında hakim karşısına çıkacak. 21 Mart 2020'de yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmada, G.Ö.A. hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.