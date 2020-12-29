Çığ faciasından ikinci acı haber

Hakkarı'nın Şemdinli ilçesinde, kar nedeniyle kapanan Mirgesav Üs Bölgesi yolunu loderle açmaya çalışırken çığ altında kalan 2 askerden 28 yaşındaki sözleşmeli er Ali Özdemir'in de cesedine dün sabah ulaşıldı. Acı haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki evinde alan baba Bayram ve anne Kamer Özdemir, gözyaşlarına boğuldu. 4'ü kız 6 kardeşin en küçüğü olan Ali Özdemir, baba ocağı Göksun ilçesinde toprağa verilecek. Aynı olayda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent (30) için ise dün İzmir'in Torbalı ilçesindeki Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen törende, şehidin annesi tabuta defalarca sarıldı. Şehidin annesi Ayten Özbent ile babası Mevlüt Özbent, kardeşleri Ulaş ve Barış'ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız'ın da katıldığı törende, helallik alındı. Şehidin annesi Ayten Özbent ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Özbent ailesinin üç çocuğundan en küçüğü olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.