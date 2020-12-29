Gaziantep'te FETÖ'nün askeri öğrenci sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf K. ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, askeri öğrencilerin dersleriyle ilgilendiğini, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın 3 ayrı telefon hattında ByLock kullandığını, "Yunus" kod adıyla örgütün askeri öğrenci yapılanmasında "doktor" konumunda yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.