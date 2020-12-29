Gelecek Partisi'nde büyük şok! Tabelalar söküldü: Parti binası boşaltıldı...

Gelecek Partisi'ndeki başkanlık görevinden istifa eden Ender Serbes, dün yazılı olarak şu açıklamayı yapmıştı:

BİZDEN BİAT EDEN BİR TEŞKİLAT OLMAMIZ İSTENDİ

"Bizler Gelecek Partisi'nin programını ve tüzüğünü okuduk, onun siyasetini yaptık. Adil olduk, samimi olduk, şeffaf olduk. Ülkemizin geleceği olacağımızı zannederek, sorunlara çözüm sunacak siyaseti ortaya koymak için gece gündüz canla başla çalıştık. Sakarya'da teşkilatlanmanın maddi- manevi yükünü çektik. Ancak biat kültüründen gelen ilkesizlerin baskı ve zorlamalarına maruz kaldık. Bizden çalışan/ üreten bir teşkilat değil, biat eden bir teşkilat olmamız istendi. Kabul etmedik, direndik.