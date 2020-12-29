SABAH yazdı o çöpler toplanmaya başlandı

SABAH Gazetesi'nin dün gündeme getirdiği haberle, çöp birikintilerinin İBB yönetimi tarafından 'masraflı' olarak görüldüğü için düzenli temizlenmediğini, toplanma ve denetiminin ise yaptırmadığını duyurdu.

Ortaya çıkan görüntüler sonrasında bölgelerin İBB sorumluluğu altında olduğu belirlenince İBB yönetimi İBB iştiraki olan İSTAÇ personelini Çatalca'ya gönderdi. Burada havadan görüntüleri ortaya çıkan çöplerin toplanmasına başlandı. İBB Başkan Danışmanı ve Belediye Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı açıklamada, "Terkos Gölü çevresinde kaçak çöp dökümü yapılan alana İSTAÇ ekiplerimiz müdahale etti. Atıklar 90 personel ve 18 araçla toplanıyor. İstanbul'da bu tabloların oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kaçak dökümleri lütfen Beyaz Masa aracılığı ile bize iletin" ifadelerini kullandı.





Ancak SABAH gazetesinin ulaştığı yeni bir iddiaya göre, bu denli bir kaçak dökümün vatandaşlar tarafından yapılmayacağı ifade edildi. Tonlarca atığın ancak düzenli çöp toplama sonrasında bırakılabileceği, bu yerin de yine İBB tarafından gösterilen alan olabileceği belirtildi.