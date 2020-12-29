Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SABAH yazdı o çöpler toplanmaya başlandı

SABAH yazdı o çöpler toplanmaya başlandı

İstanbul Çatalca’da ’nün çevresindeki ağaçlık alandaki tepesini ve ’ndaki çöp adacıklarının sorumluluğu altında olduğunu belirten SABAH Gazetesi'nin yayını sonrasında yönetimi İSTAÇ ekiplerini bölgeye gönderdi. Biriken çöpler toplanmaya başladı.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:04 Son Güncelleme: 29.12.2020 16:09 ABONE OL
SABAH yazdı o çöpler toplanmaya başlandı

SABAH Gazetesi'nin dün gündeme getirdiği haberle, çöp birikintilerinin İBB yönetimi tarafından 'masraflı' olarak görüldüğü için düzenli temizlenmediğini, toplanma ve denetiminin ise yaptırmadığını duyurdu.

Ortaya çıkan görüntüler sonrasında bölgelerin İBB sorumluluğu altında olduğu belirlenince İBB yönetimi İBB iştiraki olan İSTAÇ personelini Çatalca'ya gönderdi. Burada havadan görüntüleri ortaya çıkan çöplerin toplanmasına başlandı. İBB Başkan Danışmanı ve Belediye Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı açıklamada, "Terkos Gölü çevresinde kaçak çöp dökümü yapılan alana İSTAÇ ekiplerimiz müdahale etti. Atıklar 90 personel ve 18 araçla toplanıyor. İstanbul'da bu tabloların oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kaçak dökümleri lütfen Beyaz Masa aracılığı ile bize iletin" ifadelerini kullandı.



Ancak SABAH gazetesinin ulaştığı yeni bir iddiaya göre, bu denli bir kaçak dökümün vatandaşlar tarafından yapılmayacağı ifade edildi. Tonlarca atığın ancak düzenli çöp toplama sonrasında bırakılabileceği, bu yerin de yine İBB tarafından gösterilen alan olabileceği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda çöpler yüzmeye başladı!

ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH yazdı o çöpler toplanmaya başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA