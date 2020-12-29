Son dakika | Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama! "Bir caninin kurbanı olması çok acı..."

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi

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