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| cinayeti sonrası Bakan 'tan açıklama! "Bir caninin kurbanı olması çok acı..."

Üniversitede öğretim görevlisi olan 'in canice katledilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı açıklamasında bulundu. Genç akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirten Bakan Selçuk Türkiye'yi ayağa kaldıran bu acı olayı lanetlediğini ifade ederken, "En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum." dedi. İşte Aylin Sözer cinayeti sonrası gelen son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:17 Son Güncelleme: 29.12.2020 17:17 ABONE OL
Son dakika | Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama! Bir caninin kurbanı olması çok acı...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi

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Son dakika | Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama! "Bir caninin kurbanı olması çok acı..."
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