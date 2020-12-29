Son dakika haberi | Hükümlülerin iyi hal değerlendirmesinde yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

UZMANLAR DA KATILACAK

Ayrıca, idare ve gözlem kurulunda cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından uzmanlar da yer alacak.

İyi halin değerlendirilmesi amacıyla, kurumda kalacağı süre 6 aydan az olan hükümlüler hakkında "gözlem değerlendirmesi", 6 aydan fazla olan hükümlüler hakkında ise "gelişim değerlendirmesi" yapılacak, 4 uzman tarafından rapor hazırlanacak.