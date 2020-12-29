Son dakika... Koronavirüs tedbirlerinde aşı parasportu dönemi

Son dakika... Dünyada paniğe neden olan mutasyon sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok şirket ve teknoloji grubu, insanların Covid-19 testleri ve aşılarının ayrıntılarını yüklemeleri için akıllı telefon uygulamaları veya sistemleri geliştirmeye başladı. Türkiye de konuyla ilgili benzer uygulamaları pandeminin ilk gününden bu yana koronavirüs tedbirleri kapsamında uygularken bu anlamda son tedbir Ukrayna'dan gelen yolculara yönelik olarak gerçekleşti. İşte ayrıntılar;
SADECE SEYAHATLERDE DEĞİL OFİS, SİNEMA VE STADYUMLARA GİRERKEN DE...
Konser salonlarına, stadyumlara, sinema salonlarına, ofislere ve hatta ülkelere girmek için gösterilebilecek 'aşı pasaportu' veya 'sağlık pasaportu' denilebilecek dijital kimlik bilgileri oluşturdu. Linux Vakfı, bilgilerin koordinasyonunu teşvik etmek için, beş kıtada 300'den fazla kişiden oluşan Covid-19 Credentials Initiative ile ortaklık kurdu. Ayrıca IBM ve CommonPass ile de ortak çalışıyor.
YURTDIŞINDAN GELENLERE KARANTİNA ZORUNLULUĞU
Türkiye'de de konuyla ilgili sıkı tedbirler uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıların ortak çalışma ve koordinasyonu ile yurtdışından Türkiye'ye gelen her bir yolcunun dikkatle takip edildiği, testlerinin yapıldığı ve karantina süresince değerlendirmeye alındığı biliniyor. Ayrıca mutasyonun görüldüğü ülkelerle ilgili koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması da getirildi.
UKRAYNA DA UYGULUYOR
Ülkeler arası geçişlerin mutasyon endişesi ile ülke fark etmeksizin ciddi biçimde takip edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Sağlık Bakanlığının birçok ülkeyi "Kırmızı Bölge" ülkeleri listesine aldığı ve Ukrayna'ya gelen yolcuların 14 günlük zorunlu karantinaya alınacağı aktarıldı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU
Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu birçok ülke Covid-19 ile mücadele kapsamında uluslararası seyahatleri kısıtlama kararı alıyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin "Kırmızı Bölge" ülkeleri listesine alındığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasının ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yayınladı.
TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Ukrayna makamlarınca Covid-19'un yaygınlığına göre ülkeler kırmızı veya yeşil kategoriye alınmaktadır. Bugün itibarıyla ülkemizin kırmızı listede yer aldığı görülmektedir. Kırmızı kategoride yer alan ülkelerden Ukrayna'ya giriş yapanlar esas itibarıyla, 14 günlük karantina uygulamasına tabi olup, akıllı telefonlarına "Vdoma" uygulamasını yüklemeleri gerekmektedir. Karantina zorunluluğu Ukrayna makamlarınca uygun görülecek bir yerde veya evde yerine getirilebilir" ifadelerine yer verildi.
YURT DIŞINDA KARANTİNAYI ERKEN BİTİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ O TESTİ YAPTIRABİLİR
Covid-19 antikorunun bulunduğuna dair testin olması, kırmızı bölgeden gelen kişinin karantinadan muaf tutulması anlamına gelmeyeceğini belirten Büyükelçilik, kırmızı ülkelerden Ukrayna'ya giriş yapan vatandaşlarımızın 14 günlük karantinayı erken sona erdirmek için PCR testi yaptırabileceklerini belirtti.
"MUTASYON İÇİN ENDİŞELENMEYİN"
Diğer yandan mutasyon için tedbirler alınırken uzman isimler de mutasyona dair incelemelerini sürdürüyor. Buna göre ilk günlerdeki paniğin yersiz olduğu kanısı yaygınlaşmaya başladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meftun Ünsal, korona virüsün (Kovid-19) İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek olmadığını, bunun aşının etkinliğini azaltmayacağını söyledi.
Çin'in Wuhan kentinde başlayarak, 2019 Aralık ayında dünya geneline yayılan ve halen devam eden Kovid-19 pandemisinin, salgın hastalıklar tarihinde son ve en önemli hastalık olarak etkisini sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Meftun Ünsal, virüsün mutasyon durumunu değerlendirdi.
MUTASYON AŞI ETKİNLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEZ
Ünsal, "Korona virüsün İngiltere'de çıkan mutasyonu için endişelenmeye gerek yoktur. Pandeminin başından beri virüste olan mutasyonlar birçok ülkede görülmekte ve bilim adamları tarafından dikkatle izlenmektedir. Pek çok farklı teknikle virüste oluşan değişiklikler erkenden saptanabilmektedir. Oluşan mutasyonla virüsün bulaşma hızı fazla olabilir ama hastalık çok ağır olarak ortaya çıkmamaktadır. Aşılar virüsün çok fazla bölgesini etkilediğinden, birkaç yerde oluşan mutasyon aşının etkinliğini azaltmayacaktır" dedi.
TEMAS ARTMAMALI
Prof. Dr. Meftun Ünsal, şu bilgileri verdi: "Birçok organ ve sistemi etkileyen Kovid-19'un morbidite ve mortalitesinde en fazla etkili olan şüphesiz akciğer tutulumudur. Bunun yanında kalp, beyin, karaciğer, cilt, böbrek, göz gibi birçok organları etkilemektedir. Ama en çok bulaşma yolu daha çok solunum yoluyla olmaktadır. Kalabalık ortamlarda bu şekildeki temas daha çok artmaktadır. Daha bulaşıcı bir hastalık haline dönmemesi için bizim yapmamız gereken daha çok evde oturmak, insanlarla temas etmemek, sosyal izolasyona uymak, maskemizi kullanmak ve mesafeye dikkat etmek olmalıdır.
REHAVETE YER YOK
Alınan önlemlere karşılık kişisel korunma yanında ev içi görüşmeleri de kısıtlamak gerekir. Bir önceki dönemde alınan önlemlerle vaka sayısında azalma olduğunu hep birlikte gözlemledik. Bu nedenle rehavete kapılmadan, belirtilen kurallara uyarsak yine normal yaşantımıza dönebilme umudumuz bulunmaktadır."