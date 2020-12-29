Son dakika... Koronavirüs tedbirlerinde aşı parasportu dönemi

TEMAS ARTMAMALI

Prof. Dr. Meftun Ünsal, şu bilgileri verdi: "Birçok organ ve sistemi etkileyen Kovid-19'un morbidite ve mortalitesinde en fazla etkili olan şüphesiz akciğer tutulumudur. Bunun yanında kalp, beyin, karaciğer, cilt, böbrek, göz gibi birçok organları etkilemektedir. Ama en çok bulaşma yolu daha çok solunum yoluyla olmaktadır. Kalabalık ortamlarda bu şekildeki temas daha çok artmaktadır. Daha bulaşıcı bir hastalık haline dönmemesi için bizim yapmamız gereken daha çok evde oturmak, insanlarla temas etmemek, sosyal izolasyona uymak, maskemizi kullanmak ve mesafeye dikkat etmek olmalıdır.