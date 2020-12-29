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Son dakika: TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme! 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı...

TIR'larının durdurulması davasında 'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Gerekçede: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT TIR'larına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:30 Son Güncelleme: 29.12.2020 18:51 ABONE OL
Son dakika: MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme! 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı...

MİT TIR'larının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

MİT TIR'ları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."

Gerekçeli kararda, MİT TIR'larının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.
MİT TIR'larının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.

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Son dakika: MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme! 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı...
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